Великобритания ввела санкции против "Татнефти" и "Русснефти"

Великобритания ввела санкции в отношении компаний "Татнефть" и "Русснефть".

Кроме того, в санкционный список были добавлены компании "ННК-Ойл" ("Независимая нефтегазовая компания") и ООО "Руснефтегаз Групп". Об этом сообщается на сайте британского минфмина, передает РИА Новости.

Согласно документу, в список санкций добавлены 5 физических лиц и 19 организаций.

В октябре Великобритания расширила санкционный список в отношении России на 90 позиций. Под рестрикции подпали "Лукойл", "Роснефть", Национальная система платежных карт России. Также в списке оказалось 51 судно, якобы связанное с РФ.