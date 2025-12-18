Песков: Темы возвращения ЗРК С-400 не было в повестке встречи Путина и Эрдогана

Тема возможного возвращения Анкарой ЗРК С-400 не была в повестке встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, Москва не считает, что эта тема может повлиять на отношения России с Турцией.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что, стремясь разблокировать доступ к американским истребителям пятого поколения F-35, Турция изучает вариант возврата России зенитных ракетных систем С-400. Основным препятствием остается финансовый вопрос: Анкара хочет вернуть уплаченные за С-400 миллиарды долларов.

В прошлом году турецкое Минобороны отрицало, что предлагало Пентагону отказаться от постановки на боевое дежурство российских комплексов С-400 в обмен на поставки истребителей F-35. В ведомстве заявили, что С-400 стоят на вооружении ВВС Турции.