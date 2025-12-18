В Краснодаре после обращения к Путину написано заявление на депутата-коммуниста

В Краснодаре написано заявление на секретаря Краснодарского крайкома КПРФ, депутата думы краевой столицы Александра Сафронова.

Это случилось после коллективного видеообращения жителей Юбилейного микрорайона Краснодара к президенту России. Оно касается протеста против застройки набережной. По данным Сафронова, заявление подписал директор департамента внутренней политики администрации Краснодара Андрей Измеров.

В документе утверждается, что запись обращения якобы носила характер несанкционированного публичного мероприятия и вызвала общественный резонанс вокруг планов строительства на Рождественской набережной. Депутат подчёркивает, что никаких митингов, пикетов или демонстраций не проводили. Был добровольный сбор граждан исключительно для записи коллективного обращения, сообщает пресс-служба КПРФ.