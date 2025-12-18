Камни вместо тормозов: в Челябинске хулиганы повредили автобус №123

Поврежденный автобус оперативно сняли с линии и отремонтировали. На время ремонта на маршрут были выведены резервные машины, что позволило сохранить движение транспорта без сбоев. Стекло удалось заменить в кратчайшие сроки.

Сотрудники автобусного парка отметили, что данное происшествие не является единичным. Осенью 2025 года на этом же участке неизвестные обстреливали автобус из травматического оружия. В связи с этим перевозчик выражает обеспокоенность безопасностью пассажиров и водителей.

В настоящий момент администрация автопарка ищет очевидцев произошедшего.