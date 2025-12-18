Камни вместо тормозов: в Челябинске хулиганы повредили автобус №123
В Челябинске неизвестные повредили стекло автобуса маршрута № 123, следовавшего по автодороге "Меридиан". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ООО "Третий автобусный парк".
По данным пресс-службы, в окно транспортного средства попал крупный камень, в результате чего стекло разбилось, а несколько пассажиров оказались засыпаны осколками. В автопарке отметили, что версия с отскоком камня от колес была исключена из-за его размеров и высоты, на которой произошло повреждение. По мнению перевозчика, произошедшее является результатом хулиганских действий.
Поврежденный автобус оперативно сняли с линии и отремонтировали. На время ремонта на маршрут были выведены резервные машины, что позволило сохранить движение транспорта без сбоев. Стекло удалось заменить в кратчайшие сроки.
Сотрудники автобусного парка отметили, что данное происшествие не является единичным. Осенью 2025 года на этом же участке неизвестные обстреливали автобус из травматического оружия. В связи с этим перевозчик выражает обеспокоенность безопасностью пассажиров и водителей.
В настоящий момент администрация автопарка ищет очевидцев произошедшего.