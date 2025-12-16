Микроавтобус с детьми попал в ДТП под Брянском, 21 человек пострадал

Перевозивший детей микроавтобус попал в ДТП в Брянской области, сообщили в УМВД России по региону.

Авария произошла сегодня утром на 367 километре автомобильной дороги М-3 в Брянском районе.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Шевроле" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП пострадал 21 человек: десять детей, девять взрослых, а также водители транспортных средств. Все они доставлены в больницы.

