СМИ: Украинская делегация во главе с Умеровым прибудет в Майами на этой неделе

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев может посетить Майами в эти выходные для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщает Axios со ссылкой на чиновника Белого дома.

Кроме того, по данным издания, возможно прибытие в Майами для переговоров с американскими представителями и делегации от Украины во главе с руководителем украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым. Визит ожидается на этой неделе.

Как сообщалось, на переговорах в Берлине был достигнут прогресс в обсуждении предоставления Украине гарантий безопасности, схожих со статьей 5 НАТО, которые, как надеется Вашингтон, примет РФ.

Также стало известно, что в переговорах между Россией и Украиной преодолено порядка 90% разногласий. Администрация США считает эти переговоры позитивными, а президент Дональд Трамп — доволен положением дел. Официальный Вашингтон полагает, что финальное слово по ключевым территориальным вопросам должно остаться за Киевом, однако, по данным Sky News, от Украины все же ожидают определенных уступок для окончательного урегулирования.