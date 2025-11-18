Импорт машин с пробегом вырос с начала года уже на 15% - Автостат

С начала года (январь – октябрь) импорт автомобилей с пробегом в России вырос на 15% - до 382,9 тыс., сообщил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Он отмечает, что хоть поставки из Японии и снижаются на 10%, эта страна остается главным поставщиком б/у автомобилей на российский рынок. Из Японии в 2025-м ввезено более 171 тыс. машин, это почти 45% от всего ввоза.

Идущие следом Южная Корея, Китай и Грузия "существенно нарастили объемы и долю импорта в Россию". Так, у Южной Кореи рост экспорта подержанных автомобилей в РФ составил 88%, а у Китая – более 300%.

"На автомобили с двигателем мощностью свыше 160 л.с пришлось 46% импорта автомобилей с пробегом", - отметил Целиков. Напомним, именно на машины мощностью 160+ л.с. увеличивается утильсбор (с 1 декабря 2025 года вводятся новые правила расчета пошлины, а с начала 2026 года ожидается дополнительное плановое повышение на 25%).