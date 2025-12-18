ИИ подберёт кино под настроение: Wink и "Ростелеком" запустили "Агента развлечений"

Онлайн-кинотеатр Wink и "Ростелеком" запустили открытое бета-тестирование нового сервиса "Агент развлечений" — умного помощника по выбору кино и сериалов. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь Челябинского филиала ПАО "Ростелеком" Ксения Фоос.



Сервис встроен в интерфейс онлайн-кинотеатра Wink и работает на основе искусственного интеллекта. "Агент развлечений" помогает зрителю быстро найти фильм или сериал под настроение, ситуацию или формат просмотра. Он понимает нечеткие запросы, такие как "что посмотреть вечером" или "сериал для романтического настроения", и предлагает подходящий контент из библиотеки Wink, которая насчитывает более 60 тысяч фильмов и эпизодов сериалов.

Во время разработки "Агента развлечений" каждому фильму и сериалу были присвоены цифровые метки, а нейросети обучили работать с рецензиями, отзывами и эмоциональными оценками зрителей. ИИ-помощник поддерживает диалог и учитывает предыдущие ответы пользователя. Для работы используется комбинация больших языковых моделей, классификаторов и отечественных ИТ-решений. Вся система работает на инфраструктуре "Ростелекома", включая "Нейрошлюз" и платформу "Турбо Облако".