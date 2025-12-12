12 Декабря 2025
Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске начали работать первые банкоматы Сбера с ИИ-помощником и экспресс-оценкой здоровья

Челябинск стал одним из первых российских городов, где появились инновационные банкоматы Сбербанка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-центре Уральского банка Сбербанка России.
По данным пресс-центра, устройства нового поколения установлены в ТЦ "Кольцо" (улица Дарвина, 18) и ТРК "Космос" (улица Чичерина, 28).

Обновленный банкомат Сбера оснащён двумя экранами для максимальной защиты конфиденциальных данных: ПИН-кода, баланса, суммы операции, реквизитов. Перед устройством предусмотрели световую зону: зелёная подсветка приглашает клиента для обслуживания, а оранжевая показывает, что остальным ещё нужно подождать.

В устройство внедрили интеллектуального помощника на базе ГигаЧат от Сбера, чтобы управлять банкоматом голосовыми командами, а при необходимости запросить консультацию по банковским услугам.

Среди сервисов — экспресс-оценка здоровья по десяти показателям (пульс, давление, уровни стресса и утомления, индекс массы тела, предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови, риск нарушения обмена глюкозы в будущем, жёсткость артериальной стенки, вариабельность сердечного ритма). Важно помнить, что полученные результаты не заменят консультацию врача и требуют подтверждения в лабораторных условиях.

Управляющий Челябинским отделением Сбербанка Андрей Ручай отметил, что совершенствуя банкоматы, сотрудники банка стремятся переосмыслить идею взаимодействия человека с устройством для банковских операций.

Теги: Челябинск, ИИ--помощник, экспресс-оценка, Сбербанк


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

