Стало известно об отсутствии дефицита икры в России

Российский рынок обеспечен красной икрой в достаточном количестве на предстоящие праздники, включая Новый год и Масленицу.

Об этом сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин. Потребление икры в этом году ожидается ниже 15 тыс. тонн, при этом складские запасы велики. "На Масленицу икры хватит точно, и с избытком", — подчеркнул он.

Панин также отметил снижение розничных цен с начала года: икра горбуши подешевела на 5%, кижуча — на 6%, кеты — на 4%. Наибольшее падение цен наблюдается в оптовом сегменте. Исключением стала икра нерки, которая подорожала на 13%. Прогноз производства красной икры в 2025 году составляет около 13,5 тыс. тонн.

За последний год цена на красную икру в России увеличилась на треть, хотя сезон вылова оказался удачным.