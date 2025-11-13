Цены на красную икру в России за год выросли на треть

За последний год цена на красную икру в России увеличилась на треть, хотя сезон вылова оказался удачным.

Согласно исследованию "Контур.Маркета", проведённому на базе анализа свыше 1,7 млн кассовых чеков, средняя стоимость 200 г. этого деликатеса сейчас приближается к 3 тыс. руб. Статистику подтверждает и Росстат. Участники рынка и эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен — в преддверии Нового года стоимость продукта может вырасти ещё заметнее.

Ключевыми причинами удорожания называют общую инфляцию, рост производственных издержек. Эти факторы нивелировали позитивный эффект от обильного улова, сообщают "Известия".

Кроме того, в России средняя розничная стоимость соленой сельди в январе–сентябре составила 375 руб. за 1 кг. Это на 28% больше, чем за тот же период прошлого года.