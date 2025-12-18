Предложено списывать ипотеку россиянам за каждого рожденного ребенка

Депутат Госдумы Нина Останина выступила с инициативой о списании части ипотечной задолженности за каждого рожденного в семье ребенка.

Согласно предложению, после рождения четвертого ребенка ипотечный долг должен аннулироваться полностью. Соответствующее обращение уже направлено в правительство РФ, сообщает "Лента.ру".

Парламентарий критикует действующую программу семейной ипотеки за ее географическую ограниченность. По ее словам, ставка в 2% доступна лишь в сельской местности и на Дальнем Востоке, где население не всегда готово переезжать из-за недостатка инфраструктуры. Останина считает, что программу необходимо улучшать, а в ряде регионов стоит рассмотреть возможность предоставления таких кредитов под нулевую процентную ставку.

Напомним, более 2,8 млн российских семей с одним ребенком могут утратить возможность использовать льготную ипотеку в случае повышения ставки по программе.