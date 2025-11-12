12 Ноября 2025
Фото: Накануне.RU

Миллионы россиян рискуют потерять доступ к семейной ипотеке

Более 2,8 млн российских семей с одним ребенком могут утратить возможность использовать льготную ипотеку в случае повышения ставки по программе.

Согласно данным аналитиков сервиса "Домклик", обсуждаемое увеличение ставки с 6% до 10–12% приведет к резкому росту финансовой нагрузки на заемщиков. Ежемесячный платеж по кредиту может увеличиться примерно на 40%, а общая переплата за весь срок — в 2,5 раза.

Минфин рассматривает введение градации: 6% для семей с двумя детьми и возможное снижение до 4% для многодетных, тогда как для родителей с одним ребенком ставка вырастет.

До конца 2025 года ожидается ажиотажный спрос (рост на 20–30%) из-за желания успеть оформить ипотеку на старых условиях. В 2026 году прогнозируется спад ипотечных выдач на 15–20%.

Семейная ипотека остается ключевым драйвером рынка, занимая более 70% в общем объеме ипотечных выдач, сообщают "Известия".

Так называемая льготная ипотека стоит бюджету России огромных денег. Она ничуть не улучшает демографию, зато является для застройщиков источником обогащения.

Ранее 02.10.2025 13:09 Мск Государство должно выплатить застройщикам более 1,5 трлн рублей за льготную ипотеку

