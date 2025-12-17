В Челябинске открыли первую в УрФО трассу для гонок с препятствиями

В Челябинске появилась первая спортивная площадка для гонок с препятствиями. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Алексей Лошкин.

По словам главы Челябинска, комплексную трассу, длиной 10 метров, обустроили на стадионе имени Д. В. Колющенко за счет средств городского бюджета.

Она оборудована на ровном асфальтобетонном покрытии с применением травмобезопасных матов. Здесь же установлены прочные конструкции, рассчитанные на интенсивные нагрузки и высокую скорость движения. Спортсменов ждут препятствия разной сложности: наклонные платформы, рукоходы, "альпинистские доски", вращающееся колесо, вертикальный забор, сетка, канатный перелет, рампа и элементы для баланса.

Объект стал первым в Уральском федеральном округе и шестым в России.