Спортшколы и стадионы могут обязать вывешивать российский флаг

Региональные министерства спорта, спортивные школы, стадионы и другие подобные объекты предложено обязать размещать на своих зданиях Государственный флаг России. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов.

Они отмечают, что в то время как за границей государственные символы России подвергаются очевидной дискриминации на спортивной арене, в нашей стране необходимо укреплять гражданское единство. А флаг является одним из важнейших государственных символов. По данным опросов, около 70% испытывают гордость и восхищение при виде российского флага.

Недавно президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу об обязательном размещении Государственного флага на спортивных объектах. Согласно законопроекту, он должен быть вывешен там постоянно.

"Это также вопрос сохранения наших ценностей, воспитания будущего поколения России, наших спортсменов!" - написала соавтор законопроекта вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.