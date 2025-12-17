В Челябинской области задержан начальник отделения ГИБДД по подозрению в получении взятки

В Кунашакском районе Челябинской области задержан начальник отделения ГИБДД по подозрению в получении взятки. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным СК РФ, в период с апреля по сентябрь текущего года подозреваемый через посредников получил взятку от директора коммерческой организации в виде 40 тонн щебня и 30 тонн чернозёма на общую сумму в значительном размере.

Вознаграждение предназначалось за несоставление административных протоколов в отношении водителей грузового транспорта, нарушавших ПДД на территории Кунашакского района.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.



В настоящее время проведены обыски по месту жительства подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения. Расследование продолжается.