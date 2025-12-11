Крупная взятка в агрофирме: в Челябинске руководителю отдела закупки предъявлено обвинение

В Челябинске должностному лицу одной из агрофирм предъявили обвинение в получении крупной взятки. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным СК РФ, в период с 5 ноября 2024 года по 10 декабря 2025 года обвиняемый, будучи руководителем отдела закупа, через посредников получил взятку от директора сельхозпредприятия за лоббирование интересов компании, содействие при заключении и исполнении контрактов, а также за попустительство при проверках, приемке и оплате поставляемой продукции. Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники УФСБ по Челябинской области.

На мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). У фигуранта провели обыски, решается вопрос о мере пресечения. В настоящий момент следователи продолжают устанавливать возможные дополнительные эпизоды.