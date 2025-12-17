В генплан Донецка заложили рост населения до 1,5 млн человек

Проект генерального плана Донецка до 2045 году составлен с учетом роста населения до 1,5 млн жителей, пишут местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Единого института пространственного планирования (ЕИПП) РФ.

Обсуждение генерального плана Донецка до 2045 года началось в феврале. Он учтет связь столицы Донбасса с Макеевкой и Ясиноватским округом. Население города может сильно вырасти только за счет стягивания людей из близлежащих вымирающих городов и поселков, потому что смертность многократно превышает рождаемость, которая находится на беспрецедентно низком уровне. Данные засекречены, но по отдельным публикуемым цифрам ее можно оценить на уровне 0,5 ребенка на женщину. Сейчас в Донецке официально проживает около 900 тыс. человек.

Объем жилой застройки Донецка к 2045 году должен превысить 50 млн квадратных метров суммарной поэтажной площади, нежилой — 19 млн. План предусматривает возведение многоквартирных домов суммарной поэтажной площадью более 42 млн "квадратов", а частных домов — свыше 8 млн. Однако пока что все это не встречает понимания у местных жителей, которые годами живут без воды.

ЕИПП РФ разработал также генпланы для Макеевки, Горловки, Енакиево и Снежного. Они определяют основные направления развития с промежуточными этапами на 2030 и 2035 гг.

