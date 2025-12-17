В Челябинске на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной, появились таблички с QR-кодами

На фасадах зданий в Челябинске появятся интерактивные памятные таблички с именами героев Великой Отечественной войны и QR-кодами. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

По данным пресс-службы, отсканировав код, можно сразу перейти на страницу с рассказом о герое: его биографией, фотографиями, архивными материалами, а также аудио- и видеозаписями.

Первая такая табличка уже установлена на здании школы №53, расположенной на улице Овчинникова. Известно, что она была названа в честь Евгения Овчинникова – боевого летчика, участника Великой Отечественной войны и выпускника этого учебного заведения. Через QR-код можно узнать о его боевом пути и посмотреть видеоролик о подвиге.

Во время открытия таблички школьникам показали уникальные экспонаты из музея школы: летный шлем героя, его письма с фронта и даже мандолину, на которой он играл между боевыми вылетами. Многие кадеты сразу воспользовались телефонами, чтобы прочитать историю своего земляка.

В ближайшее время такие интерактивные таблички появятся и на других улицах Челябинска, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Их планируют разместить на фасадах школ, детских садов, поликлиник и других городских учреждений.