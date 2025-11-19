На Южном Урале хотят назвать улицу в честь Владимира Жириновского

Одну из улиц в Копейске хотят назвать в честь Владимира Жириновского. Об этом Накануне.RU сообщили в местном отделении ЛДПР.

Инициативу выдвинул координатор копейского отделения Иван Пламеннов. Он предложил назвать именем Владимира Жириновского новую улицу к 80-летнему юбилею политика, который состоится 25 апреля 2026 года.

Городское отделение партии занималось подготовкой документов и сбором подписей в поддержку инициативы. В ноябре в администрации Копейска состоится заседание комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о присвоении одной из улиц города имени Владимира Вольфовича.

Известно, что Жириновский родился 25 апреля 1946 года. В 1990 году создал и возглавил Либерально-демократическую партию Советского Союза, в 1992-м переименованную в ЛДПР. Опубликовал свыше 500 книг, среди которых — 100-томная серия "Политическая классика", содержащая его выступления и размышления. Умер в апреле 2022 года в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.

В сентябре 2022 года улица Владимира Жириновского появилась на западе Москвы, в декабре того же года — в Краснодаре. В 2023 году в честь политика назвали одну из улиц в Южно-Сахалинске.