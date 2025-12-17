Авария, после которой погиб глава Реутова, легла в основу расследования

Началось расследование обстоятельств аварии, в которой получил, как оказалось, смертельные травмы глава Реутова Филипп Науменко.

Речь идёт об аварии в Навашинском районе Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщили РИА Новости в управлении МВД по Нижегородской области.

Науменко получил серьезные травмы в ДТП в Нижегородской области 7 декабря. Позже он был госпитализирован в столичный НИИ имени Склифосовского, его состояние оценивалось как крайне тяжёлое. Умер 13 декабря.