Умер попавший в ДТП глава Реутова Науменко

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил о смерти главы Реутова Филиппа Науменко.

"Ушёл из жизни Филипп Науменко. Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Он много лет проработал в Подмосковье. Под его руководством в последние годы развивался Реутов. Он большое внимание уделял поддержке Церкви, помощи ближним", - написал Брынцалов в своём telegram-канале.

Источник в правоохранительных органах сообщил ранее РИА Новости, что Науменко получил серьезные травмы в ДТП в Нижегородской области 7 декабря. Позже он был госпитализирован в столичный НИИ имени Склифосовского, его состояние оценивалось как крайне тяжёлое.