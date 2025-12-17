Песков: Москве известно о планах США ввести новые санкции против России

Москве известно, что в Вашингтоне обсуждают планы по введению новых санкций против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, - об этом хорошо известно", - цитирует его РИА Новости.

Песков подчеркнул, что любые санкции вредят налаживанию отношений.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США готовят новые санкции против российской энергетики в случае, если мирная сделка по Украине не будет заключена.

Как заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи, американские санкции против Москвы оказались более болезненными для бизнеса США, чем ответные меры России. Ущерб от санкций Вашингтона компании оценили в 8 баллов из 10, тогда как от российских контрсанкций — лишь в 5 баллов. Суммарные потери американского бизнеса от "санкционной войны" Эйджи оценил почти в $300 млрд, из которых $100 млрд — прямой ущерб.