Санкции Вашингтона нанесли бизнесу США больший ущерб, чем российские контрсанкции

Американские санкции против Москвы оказались более болезненными для бизнеса США, чем ответные меры России.

Об этом телеканалу RTVI заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи. Ущерб от санкций Вашингтона компании оценили в 8 баллов из 10, тогда как от российских контрсанкций — лишь в 5 баллов. Суммарные потери американского бизнеса от "санкционной войны" Эйджи оценил почти в $300 млрд, из которых $100 млрд — прямой ущерб.

Глава AmCham отметил, что санкции ударили прежде всего по американским интересам, в то время как российская экономика показала высокую адаптивность. Несмотря на это, 80% американских компаний остались в России, а 5% передали активы местному менеджменту.

Вашингтон оценил все негативные последствия вторичных санкций в отношении России и ее торговых партнеров, в том числе способные подорвать американские интересы, заявила ранее представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.