ФСБ: В Сочи отец и дочь собирали для Украины данные о российских военных

В Сочи задержаны двое россиян. Им вменяют попытку выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе организации, признанной в России террористической.

По версии ФСБ, отец и дочь, находясь в Сухуме, через telegram познакомились с представителем этой организации, вербовавшим добровольцев в ВСУ. Злоумышленники собирали информацию о бойцах армии России и планировали отправиться на Украину для участия в боевых действиях против РФ.

Возбуждены уголовные дела, сообщает центр общественных связей спецслужбы.