Уведомления от банков хотят присылать в Max

Минцифры обсуждает возможность перевести СМС-уведомления от банков в мессенджер Max. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Такая функция может быть запущена до конца года, но не в полном формате, "так как у Max пока нет прямого безопасного стыка с банками", сообщили источники на телеком-рынке.

При этом в Минцифры заявили, что не планируют обязывать банки переводить сервисные уведомления в нацмессенджер. Банки могут использовать сервисные сообщения в Мах "при желании" - для обеспечения дополнительной безопасности личных данных и финансов пользователей.

Как отмечают эксперты, для операторов такая инициатива означает заметное сокращение доходов - в среднем от 30 рублей до 100 рублей на абонента. "Это приведет к повышению стоимости тарифов, то есть дополнительные издержки будут переложены на конечных пользователей", - сообщил источник в отрасли.

Ранее сообщалось, что Госдума окончательно приняла закон, который обязывает все УК, ресурсоснабжающие организации и операторы ТКО вести диалог с жильцами многоквартирных домов исключительно через чаты в российском мессенджере Max. Ключевой целью нововведения, как заявил первый зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, является надежная идентификация участников обсуждений, что сейчас препятствует легитимному проведению онлайн-собраний собственников. По словам депутата, иные мессенджеры несут риски утечки данных, и только Max определен как "многофункциональный защищенный сервис".