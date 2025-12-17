Росгвардия помогла свердловским гражданским передать свои ружья бойцам СВО

Жители Среднего Урала вместе с сотрудниками Росгвардии передали бойцам СВО 1 тыс. 644 единиц гладкоствольного оружия 12 калибра и почти 20 тыс. 727 патронов к нему.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии, передача оружия российским военным в зону спецоперации проводится двумя способами. Сотрудники лицензионно-разрешительной службы Управления Росгвардии по Свердловской области проводят анализ оружия, которое ранее было изъято или сдано на уничтожение. Если с ним все в порядке, то после всех необходимых процедур его переводят в собственность государства и передают в воинские части, участвующие в СВО. В 2025 году таким способом солдатам было направлено 873 единицы оружия и 5 тыс. 985 патронов.

Второй способ - это безвозмездная и добровольная передача оружия со стороны гражданских свердловчан. С момента действия передачи оружия, уральцы принесли 771 единицу и 20 тыс. 727 патронов, в том числе 349 "стволов" и 5 тыс. 985 патронов в текущем году.

"Сдал свой "ствол" - вертикалку. Очень полезен на СВО. Прошу всех, кто по состоянию здоровья или по возрасту перестал охотиться и оно лежит без дела, сдайте этот "ствол", и он кому-то спасет жизнь", - обратился в свердловчанам посетитель ЦЛРР Управления Росгвардии по Свердловской области Вячеслав Олегович Тенюшов.

"Я тоже сдала оружие, - рассказала инспектор ЦЛРР Управления Росгвардии по Свердловской области Фаина Баринова. - Недавно мне пришло сообщение с ленточки, отряд специального назначения прямо показал мне мой "ствол" и сказал, что очень много жизней спасло. Я очень рада, плакала от счастья".

Пользу именно такого оружия, особенно в борьбе с БПЛА, оценили и сами бойцы СВО. Сотрудники отряда специального назначения записали видеообращение с благодарностью за гладкоствольный карабин Сайга-12К, который отправила Фаина Баринова. Она активно участвует в организации помощи уральским бойцам в зоне СВО с самого ее начала.

"Управление Росгвардии по Свердловской области благодарит неравнодушных жителей региона за участие в передаче так необходимого в борьбе с беспилотными летательными аппаратами оружия государственным военизированным организациям для использования в зоне проведения специальной военной операции", - добавили в пресс-службе.

Владельцы оружия Свердловской области могут пожертвовать гладкоствольное ружье 12 калибра в центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крауля, 79. По четвергам с 14.00 до 16.00 в подразделении находится представитель Министерства обороны, который оказывает содействие в оформлении заявлений и подготовке документов, что делает процедуру максимально оперативной.

Подать заявление о своем намерении можно заранее посредством онлайн-сервиса на официальном сайте Росгвардии. После отправки формы на сайте с заявителем свяжутся сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы, ответят на все вопросы и пригласят на процедуру передачи.