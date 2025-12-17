Росгвардия помогла свердловским гражданским передать свои ружья бойцам СВО

17 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Росгвардия помогла свердловским гражданским передать свои ружья бойцам СВО

Жители Среднего Урала вместе с сотрудниками Росгвардии передали бойцам СВО 1 тыс. 644 единиц гладкоствольного оружия 12 калибра и почти 20 тыс. 727 патронов к нему.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии, передача оружия российским военным в зону спецоперации проводится двумя способами. Сотрудники лицензионно-разрешительной службы Управления Росгвардии по Свердловской области проводят анализ оружия, которое ранее было изъято или сдано на уничтожение. Если с ним все в порядке, то после всех необходимых процедур его переводят в собственность государства и передают в воинские части, участвующие в СВО. В 2025 году таким способом солдатам было направлено 873 единицы оружия и 5 тыс. 985 патронов.

Второй способ - это безвозмездная и добровольная передача оружия со стороны гражданских свердловчан. С момента действия передачи оружия, уральцы принесли 771 единицу и 20 тыс. 727 патронов, в том числе 349 "стволов" и 5 тыс. 985 патронов в текущем году.

"Сдал свой "ствол" - вертикалку. Очень полезен на СВО. Прошу всех, кто по состоянию здоровья или по возрасту перестал охотиться и оно лежит без дела, сдайте этот "ствол", и он кому-то спасет жизнь", - обратился в свердловчанам посетитель ЦЛРР Управления Росгвардии по Свердловской области Вячеслав Олегович Тенюшов.

"Я тоже сдала оружие, - рассказала инспектор ЦЛРР Управления Росгвардии по Свердловской области Фаина Баринова. - Недавно мне пришло сообщение с ленточки, отряд специального назначения прямо показал мне мой "ствол" и сказал, что очень много жизней спасло. Я очень рада, плакала от счастья".

Пользу именно такого оружия, особенно в борьбе с БПЛА, оценили и сами бойцы СВО. Сотрудники отряда специального назначения записали видеообращение с благодарностью за гладкоствольный карабин Сайга-12К, который отправила Фаина Баринова. Она активно участвует в организации помощи уральским бойцам в зоне СВО с самого ее начала.

"Управление Росгвардии по Свердловской области благодарит неравнодушных жителей региона за участие в передаче так необходимого в борьбе с беспилотными летательными аппаратами оружия государственным военизированным организациям для использования в зоне проведения специальной военной операции", - добавили в пресс-службе.

Владельцы оружия Свердловской области могут пожертвовать гладкоствольное ружье 12 калибра в центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крауля, 79. По четвергам с 14.00 до 16.00 в подразделении находится представитель Министерства обороны, который оказывает содействие в оформлении заявлений и подготовке документов, что делает процедуру максимально оперативной.

Подать заявление о своем намерении можно заранее посредством онлайн-сервиса на официальном сайте Росгвардии. После отправки формы на сайте с заявителем свяжутся сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы, ответят на все вопросы и пригласят на процедуру передачи.

Теги: Росгвардия, СВО, гражданские, оружие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети