17 Декабря 2025
Происшествия Свердловская область В России
Фото: Следственный комитет РФ

Родственники таксиста из Екатеринбурга, расстрелявшего пассажира, обратились к Бастрыкину

Главе Следственного комитета России доложат о расследовании уголовного дела таксиста из Екатеринбурга, обвиняемого в покушении на убийство пассажира. Родственники мужчины утверждают, что это была самооборона.

Инцидент произошел вечером 18 октября. Сообщалось, что таксист Дмитрий Никишин не менее четырех раз выстрелил из пистолета в область грудной клетки своего клиента, которого отказался везти. Пострадавший получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В октябре суд заключил таксиста под стражу.

Дмитрий Никишин в суде(2025)|Фото: прокуратура Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в СКР, родственники обвиняемого высказывают версию о применении им оружия в целях самозащиты. По данной ситуации направлено обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину. Он поручил руководителю СКР по Свердловской области представить доклад о ходе расследования данного дела и по изложенным доводам обращения.

Между тем, накануне суд продлил арест Дмитрию Никишину. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, таксист будет находиться под стражей до 18 февраля 2026 года включительно.

Теги: таксист, Бастрыкин, обращение, дело, покушение, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

