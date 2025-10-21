В Екатеринбурге арестован таксист, расстрелявший своего клиента

В Екатеринбурге суд арестовал таксиста, обвиняемого в покушении на убийство. Он расстрелял своего клиента.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, фигурантом уголовного дела является Дмитрий Никишин. Следствие вышло с ходатайством о заключении его под стражу. Решение об аресте вынес Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Подробности дела Никишина рассказали в прокуратуре региона. По данным ведомства, вечером 18 октября обвиняемый, оказывая услуги таксиста, не менее четырех раз выстрелил из пистолета в область грудной клетки своего клиента, которого отказался везти. Пострадавший получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд заключил таксиста под стражу на два месяца, то есть до 18 декабря 2025 года включительно. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в областной суд.