В Перми осудили женщину за гибель детей из-за самовольно подключенного газового водонагревателя

В Перми вынесен приговор по факту нарушения порядка эксплуатации газового водонагревателя, повлекшего смерть несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Осуждена жительница краевого центра. Они признана виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По версии государственного обвинения, после принудительного отключения сотрудниками газовой службы водонагревателя в квартире подсудимой, который эксплуатировался с нарушениями, она вновь самовольно подключила данный прибор. После чего не впускала проверяющих в жилое помещение.



В результате незаконного использования оборудования в квартире произошло накопление угарного газа, от вдыхания которого двое несовершеннолетних скончались, а еще двое получили тяжкий вред здоровью.



Суд назначил виновной наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.



