В Екатеринбурге введен "новогодний" особый противопожарный режим

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня и до следующего года вводится "новогодний" особый противопожарный режим. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, режим вводится на период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий. Он будет действовать с 12 декабря 2025 по 11 января 2026 года.

Мера направлена на защиту жителей уральской столицы и минимизацию ущерба, который наносит огонь, в том числе от неправильного использования пиротехники. По статистике, с наступлением новогодних праздников количество возгораний увеличивается.

Ранее мэр Екатеринбурга разрешил жителям самим украшать подъезды многоквартирных домов к Новому году. Однако при этом необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.