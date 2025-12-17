США давят на ЕС с целью отказа от плана использовать активы РФ

Представители администрации президента США Дональда Трампа оказывают давление на страны Европы с целью добиться отказа от плана использовать активы РФ для кредита Киеву. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что давление оказывается на те страны ЕС, которые США считают наиболее дружественными.

Сообщалось, что минимум пять стран ЕС публично выступили против плана: Бельгия, Чехия, Италия, Мальта и Болгария. Венгрия и Словакия тоже против. Пока они не могут сформировать блокирующее меньшинство, но их явное несогласие подрывает надежды Еврокомиссии на достижение политического соглашения на этой неделе. Ожидается, что решение должно быть принято 19 декабря.