Обязательства в отношении Украине взяли 15 стран

На прошедшей встрече в формате "Рамштайн" обязательства в отношении Украины взяли на себя 15 стран, заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Впрочем, речь идет скорее об обещаниях, а не о юридических гарантиях.

Германия выделит более 11 млрд евро на системы ПВО, дроны и артиллерийские боеприпасы, Британия — 600 млн фунтов на усиление ПВО, Канада — 30 млн канадских долларов на производство дронов, ракеты и другую помощь, Нидерланды - 700 млн евро на дроны, Норвегия - 7 млрд долларов. Также помогут Черногория, Албания, Латвия, Литва, Эстония, Люксембург, Новая Зеландия, Польша, Португалия и Чехия, которая ранее профинансировала поставки 760 тысяч артиллерийских снарядов.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что в уходящем году ЕС потратил на военную помощь Киеву рекордные 27 млрд евро.

Накануне в The Washington Post вышла статья, в которой говорится, что гарантии безопасности, которые дадут Украине США и страны ЕС, скорее всего, не будут ратифицироваться в парламентах. Все ограничится подписанием гарантий лидерами стран.

На прошлой неделе Кильский институт мировой экономики (Германия) опубликовал результаты анализа, свидетельствующие о том, что в 2025 году ЕС не удалось компенсировать американскую помощь. После рекордно высокого уровня в первой половине 2025 года военная помощь Украине резко сократилась летом. Европе нужно удвоить финансирование Киева.

На Украине складывается критическая ситуация с поставками вооружений, заявил депутат Рады Роман Костенко.