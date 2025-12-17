Свердловские приставы исполнят новогодние желания юных уральцев

Судебные приставы Свердловской области вместе с Общественным советом приняли участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Напомним, что акция дает возможность детям из детских домов, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей военнослужащих и мобилизованных, участвующих в СВО, исполнить свои желания.

Более пяти лет в преддверии Нового года судебные приставы и представители Общественного совета снимают шары с мечтами детей с новогодней елки. В этом году, первыми это сделали председатель и член Общественного совета Сергей Салыгин и Наталья Потапова. Елка же расположилась в мультимедийном парке "Россия — моя история". После к акции присоединились представители руководящего состава ГУФССП России по Свердловской области и другие сотрудники службы.

Накануне в Екатеринбурге стартовала акция "Елка желаний". Первыми снять шары и исполнить детские мечты пришли спортсмены клуба "Архангел Михаил" и уральский полпред Артем Жога. Елки с шарами установят в Академии единоборств РМК, мультимедийном парке "Россия – моя история" и администрации Екатеринбурга.

Стоит отметить, что исполнить желания детей может каждый. Для этого нужно зайти на официальный сайт акции елкажеланий.рф и перейти по вкладке "Как стать исполнителем". Акция продлится до конца декабря, потом еще несколько месяцев участникам будут вручать подарки.