Бойцы-чемпионы и уральский полпред приняли участие в акции "Елка желаний"

15 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Андрей Фомин

Бойцы-чемпионы и уральский полпред приняли участие в акции "Елка желаний"

В Екатеринбурге стартовала акция "Елка желаний". Первыми снять шары и исполнить детские мечты пришли спортсмены клуба "Архангел Михаил" и уральский полпред Артем Жога.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, самая добрая благотворительная акция страны стартовала на турнире ММА RCC 24, который прошел при поддержке Русской медной компании. "Елка желаний" – одна из самых популярных в России благотворительных акций, в которой участвуют миллионы людей. Тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из малоимущих семей присылают на проект письма со своими мечтами, и каждый житель страны может их исполнить.

Благотворительная акция &quot;Елка желаний&quot; в Екатеринбурге(2025)|Фото: Андрей Фомин

В Свердловской области акция проходит уже шестой раз. И все эти годы региональным представителем акции является Волонтерский центр РМК "Сила Урала".

"Исполнять детские мечты – это очень ответственно. Нельзя подвести ни одного ребенка. С середины ноября от ребят из Свердловской области поступило уже более 1 тысячи 300 писем, к концу декабря их число, скорее всего, превысит 2 тысячи. Мы открываем акцию на большом турнире, чтобы в первый же день привлечь к ней как можно больше людей. И это получается: в первый вечер с елки было снято более 80 шаров с желаниями. Мы делаем все возможное, чтобы как можно больше людей принимало участие в акции и приобщалось к доброму делу!", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Петр Ян на акции &quot;Елка желаний&quot; в Екатеринбурге(2025)|Фото: Андрей Фомин

Каждый год первыми снять шары и исполнить детские мечты приходят бойцы клуба "Архангел Михаил". В этот раз это были Никита Козлов, Эдуард Сайк, а также чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян и чемпион лиги Karate Combat Ильяс Хамзин. Чемпионы пообещали подарить своим подопечным хоккейный шлем и лыжи.

В этом году в акции принимают участие самые молодые спортивные направления РМК – Академия падел РМК и RCC Extreme. Их подарки тоже связаны со спортом, это велосипед и снегокат. Снять шары пришли и представители "РМК Поиск" – их подопечный пожелал получить комплектующие для шведской стенки.

Благотворительная акция &quot;Елка желаний&quot; в Екатеринбурге(2025)|Фото: Андрей Фомин

Ежегодно несколько десятков желаний исполняет учредитель и партнер большинства проектов Волонтерского центра – Благотворительный фонд РМК.

"В этой замечательной акции мы участвуем уже 6 лет и каждый год стараемся выбирать желания, связанные с самыми искренними мечтами. Это могут быть путешествия или желания увидеть что-то далекое, о чем дети ранее только читали в книжках. Так, в прошлом году мы исполнили желание 7-летнего Марка, который хотел оказаться на настоящем корабле, и мы отвезли его с мамой в Калининград. Мальчик побывал в Музее морского флота и исполнил свою мечту – прошел на корабле по Балтийскому морю. Еще один наш подопечный, 16-летний Максим, мечтал съездить на Алтай, и в прошлом году мы исполнили его желание – юноша увидел и Алтайский Марс, и уникальные водопады. Посмотрим, какие необычные мечты ждут нас в этом году", - отметила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Иван Штырков на акции &quot;Елка желаний&quot; в Екатеринбурге(2025)|Фото: Андрей Фомин

По традиции проекта, после того как шарики с желаниями детей со столичной елки снимает президент, акция активно стартует в регионах. Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога вместе с президентом Академии спорта РМК Иваном Штырковым снял шары с елки, которую установили в Академии спорта РМК в квартале "Архангел Михаил".

Жога выбрал сразу 9 желаний ребят со всего округа. Это, например, мечта 9-летнего Димы побывать в роли пилота самолета, синтезатор для 10-летнего Владислава и встреча с хоккейным клубом для 9-летнего Вовы.

"Новогодние желания детей чистые и искренние. Очень важно, чтобы они исполнялись, поэтому я решил снять все шарики с письмами детей, которые были на елке. Благодаря такой акции у ребят сохраняется вера в чудо и добро. Приглашаю всех присоединиться к самой светлой новогодней традиции!", - призвал Артем Жога.

Артем Жога на акции &quot;Елка желаний&quot; в Екатеринбурге(2025)|Фото: Андрей Фомин

Исполнить желания детей с особенностями здоровья или детей из многодетных и малоимущих семей может каждый. Акция продлится до конца декабря, потом еще несколько месяцев участникам будут вручать подарки.

Елки с шарами установят в Академии единоборств РМК, мультимедийном парке "Россия – моя история" и администрации Екатеринбурга. Все желающие также могут зайти на официальный сайт акции елкажеланий.рф. Все инструкции – во вкладке "Как стать исполнителем".

Теги: Елка желаний, акция, полпред, спортсмены, РМК, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети