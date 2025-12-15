Бойцы-чемпионы и уральский полпред приняли участие в акции "Елка желаний"

В Екатеринбурге стартовала акция "Елка желаний". Первыми снять шары и исполнить детские мечты пришли спортсмены клуба "Архангел Михаил" и уральский полпред Артем Жога.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, самая добрая благотворительная акция страны стартовала на турнире ММА RCC 24, который прошел при поддержке Русской медной компании. "Елка желаний" – одна из самых популярных в России благотворительных акций, в которой участвуют миллионы людей. Тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из малоимущих семей присылают на проект письма со своими мечтами, и каждый житель страны может их исполнить.

В Свердловской области акция проходит уже шестой раз. И все эти годы региональным представителем акции является Волонтерский центр РМК "Сила Урала".

"Исполнять детские мечты – это очень ответственно. Нельзя подвести ни одного ребенка. С середины ноября от ребят из Свердловской области поступило уже более 1 тысячи 300 писем, к концу декабря их число, скорее всего, превысит 2 тысячи. Мы открываем акцию на большом турнире, чтобы в первый же день привлечь к ней как можно больше людей. И это получается: в первый вечер с елки было снято более 80 шаров с желаниями. Мы делаем все возможное, чтобы как можно больше людей принимало участие в акции и приобщалось к доброму делу!", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Каждый год первыми снять шары и исполнить детские мечты приходят бойцы клуба "Архангел Михаил". В этот раз это были Никита Козлов, Эдуард Сайк, а также чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян и чемпион лиги Karate Combat Ильяс Хамзин. Чемпионы пообещали подарить своим подопечным хоккейный шлем и лыжи.

В этом году в акции принимают участие самые молодые спортивные направления РМК – Академия падел РМК и RCC Extreme. Их подарки тоже связаны со спортом, это велосипед и снегокат. Снять шары пришли и представители "РМК Поиск" – их подопечный пожелал получить комплектующие для шведской стенки.

Ежегодно несколько десятков желаний исполняет учредитель и партнер большинства проектов Волонтерского центра – Благотворительный фонд РМК.

"В этой замечательной акции мы участвуем уже 6 лет и каждый год стараемся выбирать желания, связанные с самыми искренними мечтами. Это могут быть путешествия или желания увидеть что-то далекое, о чем дети ранее только читали в книжках. Так, в прошлом году мы исполнили желание 7-летнего Марка, который хотел оказаться на настоящем корабле, и мы отвезли его с мамой в Калининград. Мальчик побывал в Музее морского флота и исполнил свою мечту – прошел на корабле по Балтийскому морю. Еще один наш подопечный, 16-летний Максим, мечтал съездить на Алтай, и в прошлом году мы исполнили его желание – юноша увидел и Алтайский Марс, и уникальные водопады. Посмотрим, какие необычные мечты ждут нас в этом году", - отметила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

По традиции проекта, после того как шарики с желаниями детей со столичной елки снимает президент, акция активно стартует в регионах. Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога вместе с президентом Академии спорта РМК Иваном Штырковым снял шары с елки, которую установили в Академии спорта РМК в квартале "Архангел Михаил".

Жога выбрал сразу 9 желаний ребят со всего округа. Это, например, мечта 9-летнего Димы побывать в роли пилота самолета, синтезатор для 10-летнего Владислава и встреча с хоккейным клубом для 9-летнего Вовы.

"Новогодние желания детей чистые и искренние. Очень важно, чтобы они исполнялись, поэтому я решил снять все шарики с письмами детей, которые были на елке. Благодаря такой акции у ребят сохраняется вера в чудо и добро. Приглашаю всех присоединиться к самой светлой новогодней традиции!", - призвал Артем Жога.

Исполнить желания детей с особенностями здоровья или детей из многодетных и малоимущих семей может каждый. Акция продлится до конца декабря, потом еще несколько месяцев участникам будут вручать подарки.

Елки с шарами установят в Академии единоборств РМК, мультимедийном парке "Россия – моя история" и администрации Екатеринбурга. Все желающие также могут зайти на официальный сайт акции елкажеланий.рф. Все инструкции – во вкладке "Как стать исполнителем".