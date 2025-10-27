Из уральского детсада "Радуга" уволили воспитателей, издевавшихся над детьми

Прокуратура озвучила итоги проверки в одном из детсадов в Сысертском районе Среднего Урала. Сотрудники учреждения издевались над детьми.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о детском саду №2 "Радуга". Проверка показала, что от двух младших воспитателей звучали недопустимые высказывания в адрес детей. Кроме этого, они запрещали детям пользоваться туалетом.

Как выяснили прокуроры, надлежащий уход за воспитанниками не проводился. Более того, воспитатели кричали на детей из-за рассыпанной теми еды и пролитых напитков.

По итогам проверки заведующую детсадом привлекли к дисциплинарной ответственности, а младшие воспитатели были уволены.

Напомним, недавно на Урале суд взыскал с детского сада компенсацию в пользу ребенка, над которым издевались воспитатели.