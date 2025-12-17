Лукашенко призвал Киев "не будить спящего медведя" в лице РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в эфире телеканала Newsmax TV, призвал Украину выстраивать конструктивные отношения с Россией.

Он использовал метафору "спящего медведя", советуя его не тревожить. По словам главы государства, Киеву, как соседу РФ, стоило бы найти с ней нормальные отношения. Кроме того, белорусский лидер раскритиковал резкую языковую политику Украины, заявив, что подобные реформы нужно проводить постепенно, а не "затыкать рот" русскоязычным гражданам.

Ранее Лукашенко выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время.