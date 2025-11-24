Лукашенко надеется, что "тягомотина" на Украине закончится в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время.

"Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими внутренними делами", - сказал Лукашенко. Заявление он сделал на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Ранее сообщалось, что делегациям США и Украины на переговорах в Женеве удалось согласовать большинство положений американского плана по урегулированию. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что после проработки деталей с Киевом эти соглашения будут переданы российской стороне.