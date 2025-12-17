Дефицит российского бюджета сохранится до 2042 года

Согласно официальному бюджетному прогнозу, дефицит федерального бюджета России ожидается вплоть до 2042 года.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на бюджетный прогноз, по базовому варианту, дефицит к 2042 году достигнет 21,6 трлн руб. (2,9% ВВП). Более пессимистичный, консервативный сценарий прогнозирует дефицит в 54,7 трлн руб., что составит 8,4% от объема ВВП.

В соответствии с этими сценариями, доходы бюджета в 2042 году составят 104,1 трлн и 89,9 трлн руб. соответственно, а расходы — 125,8 трлн и 144,6 трлн руб. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу периода оценивается в 33,2 трлн руб. при базовом прогнозе и лишь в 6,5 трлн — при консервативном.

Ранее в Академии наук заявили об ухудшении экономической ситуации в 2026 году.