Из "Единой России" прогнали депутата, отправившего жену рожать в Чили

Депутат-"единоросс" из Тольятти Александр Дорожкин вышел из партии на фоне скандала, связанного с родами его супруги за границей.

Жена политика сообщила в соцсетях, что специально рожала второго ребенка в Чили для получения им иностранного паспорта, рассматривая также США и Канаду. Решение о добровольном выходе Дорожкина из "Единой России" подтвердил секретарь партии по этике Евгений Ревенко. Ранее самарское отделение партии уже инициировало лишение его всех партдолжностей.

В своем обращении бывший парламентарий принес извинения и заявил, что не хотел бы, чтобы личные обстоятельства его семьи вредили репутации партии, сообщает РБК.

Когда о таком выборе "роддома" стало известно, не все жители Самарской области поддержали это решение, и роженица, приехав домой, сразу извинилась за свой пост о поездке. И уточнила, что "была счастлива вернуться в Россию".