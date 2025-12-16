16 Декабря 2025
Политика Самарская область
Фото: Накануне.RU

Жена депутата из Тольятти улетела рожать в Чили для "сильного паспорта" ребёнка

В Тольятти (Самарская область) разгорелся скандал. Жена депутата гордумы Александра Дорожкина слетала в Чили, чтобы родить там ребёнка. Предполагаемой причиной назван "сильный паспорт": супруги якобы хотели таким образом дать ребёнку возможность путешествовать без виз в десятки стран.

Дорожкин – депутат от "Единой России". Его 42-летняя супруга опубликовала в соцсетях видео. Там говорится, что в семье было принято решение рожать ребёнка не в России, а в Чили: у наследника политика будет "очень сильный паспорт", который позволит ему путешествовать без визы в 160 стран. Чтобы мать чувствовала себя комфортно в дороге, депутат купил ей билет на перелёт первым классом (такое удовольствие стоит от нескольких сотен тысяч до 1 млн руб.), сообщило издание Baza.

Когда о таком выборе "роддома" стало известно, не все жители Самарской области поддержали это решение, и роженица, приехав домой, сразу извинилась за свой пост о поездке. И уточнила, что "была счастлива вернуться в Россию".

Однако это не особо-то помогло – Александр Дорожкин уже отстранен от всех своих партийных должностей, об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко. Парламентарий резко осудил поведение жены депутата, которая, по его мнению, "позволяет себе хвастаться роскошными перелетами первым классом, дорогими пижамами и выбором заграничного паспорта для ребенка" в то время, как российские бойцы проявляют мужество на фронте.

"Такое поведение не просто недопустимо, оно отвратительно!" – заявил Ревенко.

Теги: Александр Дорожкин, Любовь Дорожкина, роды, ребёнок


