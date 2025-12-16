США дают Киеву гарантии в обмен на Донбасс?

Гарантии безопасности Киеву, которые готовы дать США, сопровождаются требованиям вывода ВСУ из Донбасса. Об этом пишет украинское издание "Страна" на основании публикаций западных СМИ.

Как сообщалось, представители США на прошедших переговорах в Берлине заявили украинской делегации, что Киев либо примет предложение о гарантиях безопасности для Украины, либо рискует полностью остаться без них. Они сравнимы со статьей 5 Устава НАТО. Но дело в том, что Киев должен вывести свои войска из ДНР. Это не было заявлено открыто, но участвовавший в переговорах премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в обмен на гарантии безопасности США действительно требуют от Украины территориальных уступок. И Зеленский дал понять, что согласия по этому вопросу нет.

Любопытно, что знаменитая статья 5 Устава НАТО не обязывает страны Альянса вступать в войну в случае нападения на одну из них. Она сформулирована общими фразами и предусматривает широкий спектр возможностей для ответа. В случае с Украиной эта расплывчатость еще больше. Поэтому Зеленский упирается.