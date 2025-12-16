Госдума утвердила ужесточение правил выдачи микрозаймов

Депутаты Госдумы своими голосами "за" утвердили ужесточение правил выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов.

Среди прочего принято решение о том, что с октября 2026 г. россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый. Предполагается, что новшества усилят защиту прав потребителей финансовых услуг и снизят долговую нагрузку на россиян. Так, размер переплаты по потребительским займам с 1 апреля 2026 г. снижается со 130% до 100% годовых, пишет РИА Новости.

В конце ноября стало известно, что около 2,2 млн нынешних клиентов микрофинансовых организаций рискуют перейти к нелегальным кредиторам из-за ужесточения регулирования. Такой прогноз представили эксперты. Причиной называют новые правила: с марта 2026 г. онлайн-займы смогут оформлять только те, кто прошёл биометрическую идентификацию. Как отметил исполнительный директор маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак, многие заёмщики пользуются микрозаймами от случая к случаю и не готовы к дополнительным процедурам подтверждения личности.