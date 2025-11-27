Более 2 млн клиентов МФО могут уйти к нелегальным кредиторам

Около 2,2 млн нынешних клиентов микрофинансовых организаций рискуют перейти к нелегальным кредиторам из-за ужесточения регулирования.

Такой прогноз представили эксперты. Причиной называют новые правила: с марта 2026 года онлайн-займы смогут оформлять только те, кто прошёл биометрическую идентификацию. Как отметил исполнительный директор маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак, многие заёмщики пользуются микрозаймами от случая к случаю и не готовы к дополнительным процедурам подтверждения личности.

В Центробанке признают, что нововведение способно привести к серьёзным социальным последствиям, поскольку часть клиентов может уйти в теневой сектор. Чтобы смягчить этот эффект, регулятор предложил разрешить МФО применять для аутентификации не только государственную Единую биометрическую систему, но и коммерческие биометрические платформы, а также банковские сервисы ID.

Согласно информации СРО "МиР", по итогам третьего квартала у россиян было открыто 22,6 млн действующих договоров с МФО на онлайн-услуги, сообщают "Известия".

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении условий выдачи микрозаймов, но увеличила их максимальный размер для компаний и индивидуальных предпринимателей с 5 до 15 миллионов рублей. Это абсурдное решение, считает депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.