В Челябинске закрылся легендарный магазин "Юрюзань"

В Челябинске официально закрылся магазин "Юрюзань", один из самых известных хозяйственных магазинов советской эпохи. Информация о закрытии появилась на городских онлайн-картах и на одном из популярных сайтов продажи недвижимости.

Ранее было известно, что подготовка к закрытию началась этим летом, когда была проведена финальная распродажа товаров. С начала декабря помещения магазина выставлены на продажу за 199 млн рублей. На данный момент основной торговый зал опустел, остался лишь небольшой отдел с электротехникой.

"Юрюзань" пользовался популярностью среди челябинцев несколько десятилетий, и его закрытие стало заметным событием для жителей города.