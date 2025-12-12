В Екатеринбурге закрылся ресторан "Винный факультет"

В Екатеринбурге перестал работать ресторан "Винный факультет" у резиденции губернатора. На сайте ресторана, где отмечено расположение заведений, исчез Екатеринбург, а на "Яндекс карте" сообщается, что место временно не работает.

Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на московский филиал ресторана, решение о закрытии неокончательное и продолжит ли точка работать в Екатеринбурге пока неизвестно. Поклонникам ресторана советуют следить за обновлениями в социальных сетях. По какой причине заведение закрылось не сообщается.

Напомним, что "Винный факультет" открылся на Пушкина, 17 в июле текущего года. Сейчас рестораны работают в Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде.