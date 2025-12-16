16 Декабря 2025
Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Дюжев, Зара, оркестр МВД и другие выступят для семей участников СВО в Екатеринбурге

22 декабря 2025 года в 19:00 в главном зале екатеринбургского конгресс-центра, что на ЭКСПО-бульваре, 2а, благотворительный фонд "Золотые ворота Сибири" проведет юбилейный, 25-й концерт федерального благотворительного проекта "Героям нашего времени". Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, в масштабном концерте примет участие Центральный концертный оркестр МВД России под руководством Заслуженного артиста РФ Феликса Арановского. Его коллектив стал неизменным участником патриотического проекта, заслужил признание и симпатии зрителей в разных городах страны.

"Для каждого концерта маэстро Арановский создает уникальный симбиоз, когда к музыкантам федерального уровня присоединяются талантливые региональные исполнители. Участниками памятной акции также станут популярные звезды Дмитрий Дюжев и Зара, 11 чемпионов мира по аккордеону и баяну, народный артист республики Дагестан, заслуженный деятель культуры Перу Марио Дюранд с уникальной скрипкой итальянского мастера XVII века Пьетро Гварнери, финалисты чемпионата мира по бальным танцам", - отметил полковник Горелых.

Проект "Героям нашего времени" создан для проведения бесплатных благотворительных концертов на ведущих региональных площадках. Основными зрителями являются семьи участников специальной военной операции, работники правоохранительных органов, врачи, талантливые учащиеся музыкальных школ и дети, нуждающиеся в поддержке.

Как сообщил директор фонда "Золотые ворота Сибири" Игорь Самкаев, за пять последних лет организовано посещение 24 городов. Концерты послушали более 55 тысяч зрителей.

Теги: концерт, звезды, семьи, оркестр, Екатеринбург


