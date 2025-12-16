Школьники Екатеринбурга побывали на новом заводе "Атома" в Сысерти

40 учеников строительных классов школ Чкаловского района Екатеринбурга посетили с экскурсией новый завод по выпуску стеновых блоков из автоклавного газобетона "Теплит" в Сысерти, который начал работу в этом году в составе строительного холдинга "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, экскурсия состоялась в рамках профориентационного проекта "Школа – колледж – предприятие". На протяжении трех лет его реализуют управление образования Чкаловского района Екатеринбурга, Уральский колледж технологий и предпринимательства, а также потенциальный работодатель "Атомстройкомплекс" в МАОУ лицей №180 "Полифорум", МАОУ СОШ №52, а с этого года и в МАОУ СОШ №156.

"Мы давно сотрудничаем с Уральским колледжем технологий и предпринимательства и активно формируем кадровый резерв для нашего региона. Экскурсии на современные производства очень важны для детей, особенно для восьмиклассников, потому что только так они могут получить реальные практические знания о будущей профессии, которые не даст школа. Когда ребята наблюдали за производственными процессами и задавали вопросы инженерам, их глаза горели заинтересованностью и энтузиазмом. Это очень ценно", - поделилась директор школы №156 Наталья Павлова.

По словам самих школьников, они представляли работу на заводе как физически тяжелый ручной труд. Ребят удивили полностью автоматизированные производственные линии, управление которыми осуществляется удаленно с компьютеров.

"Наша основная задача в рамках комплексной профориентационной работы с молодежью – показать новому поколению, что стройка это не только строительные площадки, но и современное производство строительных материалов. Также нам важно "подсветить" разнообразие строительных профессий, обозначить их необходимость и актуальность. Поэтому в конце года для учеников предпрофильных классов мы организовали масштабную экскурсию на наше уникальное производство газозолобетонных блоков, чтобы они своими глазами увидели передовое оборудование и убедились, что работать на заводе сегодня – безопасно, интересно и созидательно", - подчеркнула руководитель проектов по развитию и обучению персонала "Атомстройкомплекса" Надежда Хромец.

В прошлом учебном году итогом реализации профориентационного проекта "Школа – колледж – предприятие" стал кейс-чемпионат, организованный "Атомом", в рамках которого ученики строительных классов школ Чкаловского района совместно со студентами и преподавателями колледжа разработали деревянные конструкторы в виде известных зданий Екатеринбурга. В этом учебном году чемпионат пройдет снова – в холдинге уже готовят для школьников новое творческое задание.