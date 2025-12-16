ФАС потребовала у торговых сетей пояснения о причинах роста цен на продукты

ФАС России направила запросы в десять крупнейших федеральных торговых сетей, чтобы выяснить причины повышения цен на определенные продукты питания.

В пресс-службе ведомства сообщили, что провели анализ средневзвешенных закупочных и розничных цен "на отдельные категории продовольственных товаров" в январе - августе 2025 года торговых сетях. По итогам были выявлены "случаи установления высоких средневзвешенных наценок" на отдельные продукты питания в некоторых сетях.

Запросы направлены в сети группы компаний "Х5", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О’Кей", "Лента", "Гиперглобус", "Мария Ра", "Монетка" и "Азбука вкуса".

Ранее сообщалось, что а России предельную наценку торговых сетей на товары от производителей хотят ограничить 15%.Соответствующий проект закона подготовлен в соответствии с указом и поручениями президента, в том числе по стабилизации стоимости продовольственных товаров.

Из документа следует, что отдельные торговые сети целенаправленно завышают цены. Парламентарии сослались на различные исследования и журналистские расследования, согласно которым, наценка на товары составляет от 10% на социально значимые товары до 300% на непродовольственные и отдельные продовольственные товары.