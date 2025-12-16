Рябков: Разрешение украинского кризиса уже на пороге

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News выразил уверенность в том, что разрешение украинского кризиса уже на пороге.

"Очень уверен и почти убежден, что мы находимся на пороге разрешения этого ужасного кризиса", - приводит слова Рябкова ТАСС.

Дипломат добавил, что СВО была неизбежна из-за того, что события развивались в очень неправильном направлении".

Ранее сообщалось, что в переговорах между Россией и Украиной преодолено порядка 90% разногласий. Об этом стало известно Reuters по итогам берлинских консультаций между представителями США и Украины.